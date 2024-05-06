Европейский Союз готовит повестку партнерства с Арменией.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Будапеште.

«В качестве подготовительного шага к нашему председательству в Европейском Союзе мы смогли предпринять шаги по развитию отношений между Арменией и ЕС. Мы готовим повестку партнерства между Европейским Союзом и Арменией. Кроме того, мы собираемся начать диалог о либерализации между двумя сторонами», — сказал министр.

Сийярто выразил надежду, что эти два процесса завершатся успехом и эффективностью.

Венгрия вступит в председательство ЕС с 1 июля 2024 года.