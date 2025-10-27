Процесс либерализации визового режима Армении с Европейским союзом идёт довольно быстро.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в своём докладе на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания в рамках обсуждения законопроекта «О Государственном бюджете Республики Армения на 2026 год».

«Процесс идёт довольно быстро, быстрее, чем в случае ряда других стран. И мы, надеюсь, увидим согласованный план действий в самое ближайшее время, после чего нам останется только провести необходимую работу по либерализации визового режима», — сказал Мирзоян.