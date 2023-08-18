Соединенные Штаты одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании, сообщило агентство Reuters.

Украина активно искала возможность приобрести эти истребители. Заверения западных союзников произносились неоднократно, однако к настоящему времени ещё ни один истребитель F-16 не прибыл в Украину.

Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов от третьих стран для поставок Украине F-16, когда украинские пилоты пройдут все необходимые тренировки.

Дания и Нидерланды, две ведущие страны в так называемой «учебной коалиции», ранее требовали от США предоставления таких заверений. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил своим коллегам в Дании и Нидерландах официальные письма с заверениями, что необходимые запросы будет одобрены.

«Я пишу вам, чтобы выразить полную поддержку как поставкам боевых самолетов F-16 в Украину, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», приводит Рейтер текст письма Блинкена министрам иностранных дел союзных Нидерландов и Дании. Агентство сообщает, что текст заверений Блинкена получили и журналисты Reuters.

По словам Блинкена, «для Украины остается критически важным наличие у нее вооружений, которые помогут противостоять российской агрессии и нарушению её суверенитета.

Президент США Джо Байден ещё в мае поддержал программы обучения и тренировок для украинских пилотов. Однако до сих пор сроки поставок Украине долгожданных F-16 так и не были объявлены, отмечает Reuters.