Дания передала Украине всю свою артиллерию, рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает газета Jyllands-Posten, она раскритиковала страны Евросоюза за то, что те делают для Киева недостаточно.

Фредериксен отметила, что в различных европейских странах по-прежнему есть большие запасы боеприпасов и другого военного оборудования. Она призвала использовать это оборудование для поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

«С нашей стороны мы пожертвовали всю нашу артиллерию. Мне жаль это говорить, друзья, но в Европе по-прежнему есть боеприпасы на складах», — заявила Фредериксен.

«Мы должны гарантировать, что в субботу, ко второй годовщине начала войны, Украина получит больше поставок. Конкретные поставки на суше», — сказала она. Речь идет о боеприпасах, артиллерии, ракетах большой дальности, беспилотниках, истребителях F-16.

Премьер Дании считает, что в ближайшей перспективе Евросоюз должен передать Украине то, что ей нужно, «а в долгосрочной перспективе Украину необходимо приветствовать в ЕС и оборонном альянсе НАТО».

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сдаче Авдеевки в Донецкой области. Тогда же президент США Джо Байден в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским связал захват Авдеевки с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия не дают выделить $60 млрд на военную помощь для Киева. (moscowtimes.ru)