В Австралии официально началась программа оснащения военно-морского флота атомными подводными лодками в рамках ее нового оборонного альянса AUKUS с Великобританией и США. В понедельник, 22 ноября, глава Минобороны Австралии Питер Даттон вместе с американскими и британскими дипломатами подписал соглашение, подразумевающее обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках между тремя странами.

О создании альянса AUKUS страны объявили в сентябре, объяснив этот шаг необходимостью противодействовать стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где усиливается китайско-американское соперничество.

«Соглашение позволит нам сотрудничать, что улучшит нашу взаимную обороноспособность», — заявил президент США Джо Байден 19 ноября в преддверии церемонии подписания договора в Канберре. (DW)