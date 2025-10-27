Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобртании Кир Стармер подписали соглашение о сотрудничестве в области производства истребителей Eurofighter Typhoon.

В своем выступлении президент Эрдоган заявил, что Турция полна решимости увеличить объем торговли с Великобританией сначала до 30, а затем до 40 миллиардов долларов.

«Мы намерены укреплять экономические отношения», — заявил он.

Глава турецкого государства сообщил, что в ходе межведомственных переговоров подписаны нормативные акты, касающиеся поставок истребителей Eurofighter Typhoon

«Я верю, что наше сотрудничество с Великобританией в области оборонной промышленности откроет двери для совместных проектов. Мы рассматриваем соглашение по Eurofighter Typhoon как новый знак стратегических отношений между двумя близкими союзниками», — подчеркнул президент.

Касаясь ситуации в секторе Газа Эрдоган подчеркнул, что на всех лежит ответственность за соблюдение перемирия в Газе и предотвращение нарушений. Особенно необходимо сдержать правительство Израиля.

«Поздравляем премьер-министра Стармера в связи с его с решением признать Государство Палестина и рассматриваем это решение как смелый шаг на пути к двухгосударственному решению», — резюмировал президент Турции.

Премьер-министр Великобритании объявил о стратегическом партнерстве в рамках двустороннего сотрудничества между Турцией и Великобританией.

По его словам, соглашение с Турцией о поставке истребителей Eurofighter усилит безопасность НАТО и двустороннее сотрудничество в области оборонной промышленности. (Агентство Анадолу)