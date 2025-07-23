Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, касающийся признания Турции в качестве потенциального пользователя многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, церемония подписание состоялось в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF 2025), проходящей в Стамбульском выставочном центре.

В официальном заявлении отмечается, что стороны подтвердили силу турецко-британского партнерства, подчеркнули значение долгосрочного сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе в рамках НАТО, а также выразили стремление углублять стратегические связи для укрепления коллективного сдерживания Альянса.

В документе подчеркивается, что «включение Турции в круг пользователей Eurofighter Typhoon станет важным шагом в направлении усиления боевых возможностей турецких ВВС и будет способствовать укреплению многолетних союзнических отношений между двумя странами». Отмечается также, что это событие знаменует начало нового этапа в двустороннем сотрудничестве по совместному развитию потенциала и взаимной поддержке оборонной промышленности через обмен передовыми технологиями.

«Подписанный сегодня меморандум официально закрепляет двусторонние намерения и приближает стороны к всеобъемлющему соглашению по Typhoon. Обе стороны расценивают это как позитивный шаг на пути к присоединению Турции к сообществу пользователей Eurofighter и стремятся как можно скорее завершить все необходимые процедуры», — говорится в заявлении Минобороны Турции. (Агентство Анадолу)