В Беларуси стартовал XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония открытия состоится сегодня вечером.

Как сообщает #, за победу в основном конкурсе поборются сразу два азербайджанских артиста — Тофик Гаджиев и Эмиль Кадыров. Последний представляет на конкурсе Россию.

Тофик Гаджиев дважды принимал участие в национальных отборах на конкурс песни «Евровидение», а с 2013 года работает актером в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре. Является обладателем приза «Лучший мужской голос» международного музыкального конкурса молодых исполнителей Discovery-2015 (Болгария) и полуфиналистом телепроекта «Голос Азербайджана». Тофик также известен как автор гимна волонтёров гонки «Формула-1» в Баку.

Эмиль Кадыров родился в Баку, закончил музыкальную школу № 2 им. Рашида Бейбутова по классу классической гитары. Первый сольный концерт состоялся в 15 лет в Театре им. Рашида Бейбутова.

В 2009 году переезжает в российский Белгород для продолжения учебы и поступает в музыкальный колледж им С. А. Дегтярева Белгородского государственного института искусств и культуры на отделения классической гитары и академического вокала. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Является лауреатом XVI Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 2014 году дал более десяти сольных концертов в Москве. Выступления проходили в Кремлевском дворце, Колонном зале Дома Союзов, Московском международном Доме музыки, Центральном Доме ученых, Храме Христа Спасителя. Финалист четвертого сезона проекта «Голос» и «Новая волна» в 2018 году. В 2020 году Кадыров основал в Москве школу музыки Music Way School и агентство Music Way Production.

«Славянский Базар в Витебске» уже 30 лет открыт для всех. Разнообразие жанров, большое количество площадок, выгодная ценовая политика привлекают гостей не только из Беларуси, но и со всего мира.

В прошлом «пандемическом году» фестиваль собрал свыше 3700участников из 23 стран, организовал более 100 событий на 15 площадках и насчитал в зрительных залах свыше 67 тысяч зрителей.

Церемония награждения и гала-концерт фестиваля состоится 18 июля.

С первого Международного музыкального фестиваля «Славянский базар», который состоялся в июле 1992 года, в центре внимания был конкурс. Тогда он назывался Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. У конкурса несколько раз менялись названия. Фестиваль дает уникальную возможность молодым исполнителям показать себя коллегам по артистическому цеху, десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Лучший из конкурсантов становится обладателем Гран-при и «Золотой Лиры».

В этом году председателем жюри конкурса является Народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.