Завтра в Москве (Россия) стартует международный турнир по шахматам.

Как передает azerisport.com, Азербайджан на турнире будет представлен Вугаром Манафовым, Эльмаром Атакишиевым, Широгланом Талыбовым, Шахином Велиевым и Айдыном Сулейманлы, который уже становился победителем аналогичного турнира, прошедшего в 2020 году.

Фаворитом соревнования, где примут участие 150 шахматистов, является российский гроссмейстер Александр Грищук, расположившийся выше всех в рейтинге (2732 очка). Лучшим из азербайджанских представителей является Айдын Сулейманлы, занимающий 11-е место (2609).

Добавим, что турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров. Общий призовой фонд соревнования составляет 15 000 000 рублей (примерно 280 000 манатов). Победитель турнира заработает 3 000 000 рублей (около 55 000 манатов).