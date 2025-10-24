Азербайджанские борцы продолжают выступление на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет (U23), который проходит в сербском городе Нови-Сад.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня на ковер вышли представители как женской, так и мужской сборных Азербайджана по вольной борьбе.

Эльнура Мамедова (53 кг) одержала уверенную победу над турчанкой Сылой Айкул (9:0), но в четвертьфинале уступила испанке Карле Солер со счетом 11:14.

Гюнай Гурбанова (59 кг) в первом поединке разгромила болгарку Викторию Бойнову (8:1), затем выиграла у представительницы Молдовы Мадалины Присакари (11:0) и казахстанки Виктории Хусаиновой (туше). В полуфинале Гурбанова в равной борьбе уступила японке Рука Натами (1:3) и завтра поборется за бронзовую медаль.

Биргюль Солтанова (62 кг) в квалификации проиграла россиянке Екатерине Кошкиной туше.

В мужской части турнира Магомедбашир Ханиев (74 кг) одержал победы над греком Георгиосом Иоакимидисом (10:0), армянином Григором Чолакяном (14:5) и бахрейнцем Магомедрасулом Аслаевым (7:3), но в полуфинале уступил турку Мухаммеду Озмушу (3:7). Завтра он также выйдет на ковер в борьбе за бронзу.

Садыг Мустафазаде (92 кг) уверенно победил испанца Мухаммедсултана Копбаева (10:0), однако в 1/8 финала проиграл иранцу Мохаммадмобину Азими (0:8) и продолжит выступление в утешительном раунде.