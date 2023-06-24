13-16 июля в Будапеште (Венгрия) пройдет четвертый, последний международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе.

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан заявил 13 борцов греко-римского стиля – Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов, Нихат Мамедли (оба – 60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафик Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурат Локьяев, Ариф Нифтуллаев (оба – 97 кг), Бека Канделаки, Сабах Шариати (оба – 130 кг).