Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских футбольных клубов от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой союза. Это решение УЕФА принял 28 февраля 2022 года, после начала военного вторжения России в Украину. В мае прошлого года четыре российских клуба премьер-лиги — ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и «Сочи» — обратились в суд с требованием отменить решение УЕФА как дискриминационное. Однако суд отказал.

В мотивировочной части решения суда, опубликованной в пятницу, заявлено, что УЕФА не нарушил принцип политического нейтралитета, и его отказ в участии российским клубам не может считаться дискриминирующим или непропорциональным.

Российские клубы указывали на то, что некоторые другие спортивные ассоциации — например, Ассоциация профессиональных теннисистов и Женская теннисная ассоциация, — не запретили участие российских спортсменов в своих состязаниях. Однако, по мнению суда, футбол является особым видом спорта, в котором болельщики особенно часто выражают чрезмерно бурную реакцию и допускают инциденты «на почве расизма, национализма и религиозной нетерпимости». Суд считает, что допуск к соревнованиям российских футбольных команд может негативно сказаться на безопасности спортсменов и зрителей.

После начала войны в Украине многие спортивные ассоциации запретили участие в своих мероприятиях спортсменов из России и Беларуси. Международный олимпийский комитет допускает их только под нейтральным флагом. Из-за многочисленных санкций уже 17 российских атлетов высокого уровня предпочли сменить спортивное гражданство. (svoboda.org)