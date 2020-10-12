Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях войск

Вопросы обеспечения и оснащения участвующего в боевых действиях личного состава находятся в центре внимания, и принимаются все меры для их незамедлительного решения.

Обеспечение войск военной техникой, боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продуктами питания и имуществом осуществляется соответствующими управлениями и службами непрерывно и круглосуточно. Для этого у зоны боевых действий созданы передвижные пункты обеспечения и бытового обслуживания.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры, на которых запечатлена работа этих пунктов.