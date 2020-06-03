«Союзное государство существует лишь на бумаге» — казахстанский эксперт

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил, что Казахстан не имеет планов интегрировать и присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.

«Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление — дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций», — сказал Токаев в интервью российской газете «Комсомольская правда».

Комментируя # заявления президента, казахстанский эксперт Дулатбек Кыдырбекулы сказал, что союзное государство — это дело двух стран — Беларуси и России, и Казахстан к этому не имеет даже юридического отношения, поскольку там не прописано присоединение других стран.

«ЕАЭС вполне достаточен для всех его членов, в т.ч. и для Беларуси. Однако это Союзное государство существует лишь на бумаге. Все договора между ними носят формальный характер, а формат — чисто двусторонних отношений. Что касается ЕАЭС, то недавно президент Токаев заявил, что проект стратегии ЕАЭС нуждается в доработке, и нужно учитывать не только интересы каждого члена, но и считаться с требованием населения этих стран», — отметил аналитик.

Говоря о влиянии Китая на Казахстан и его политику, аналитик сказал, что Китай определенно конкурирует с Россией в пространстве Казахстана, но вследствие длинной казахско-китайской границы Казахстан ведёт активную торговлю, которая пока приостановилась из-за пандемии.

«Китай осуществляет свою политику нового Шелкового пути, где Казахстан играет ключевую роль. Кроме того, в рамках двусторонних отношений Китай предоставил нам кредиты. Также Китай занимает значительные позиции в нефтегазовом секторе Казахстана, потеснив здесь других», — сказал он.

Аналитик также добавил, что есть проблемы с нежелательной и нелегальной миграцией китайцев в Казахстан. «Но вышли указы президента о строгом контроле и приоритете местных кадров в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Есть надежда, что с окончанием карантина будет уделяться большее внимание регулированию и контролю отношений в соответствии с национальными интересами Казахстана», — подчеркнул он.

По словам политолога, Казахстан ранее лавировал между Россией и Китаем, но когда сюда пришла Америка, процесс балансирования стабилизировался. «Однако, американо-китайские торговые войны оказывают влияние и на Казахстан. Уже некоторые эксперты заявляют, что США уходят из Европы. Если США уйдут из Евразии, то уход их может несколько ухудшить геополитическое положение. Тогда Казахстан останется один на один с этими гигантами. Поэтому расширение многостороннего сотрудничества с другими странами и организациями в рамках многовекторной политики остаётся приоритетом во внешней политике Казахстана», — резюмировал он.