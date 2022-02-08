Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico

«Я подаю заявление об отставке… Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал», — приводит издание отрывки из письма и на имя президента.