Эрик Лэндер, старший советник президента США Джо Байдена по науке, ушел в отставку из-за травли в адрес собственных подчиненных, сообщает издание Politico.
«Я подаю заявление об отставке… Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал», — приводит издание отрывки из письма и на имя президента.
По данным издания, ранее внутреннее двухмесячное расследование Белого дома постановило, что директор Управления по политике в области науки и технологий США Лэндер «травил и унижал» подчиненных, 14 бывших и нынешних сотрудников управления сообщили о «токсичной рабочей среде».