Новый советник премьер-министра Швеции по нацбезопасности Тобиас Тыберг подал в отставку менее чем через сутки после назначения – после того, как стало известно о его фотографиях в приложении Grindr.

Об этом сообщает AFP.

49-летний Тыберг – многолетний дипломат, который, в частности, возглавлял посольства Швеции в Афганистане и Украине – был назначен советником Ульфа Кристерссона 8 мая.

После назначения шведская газета Dagens Nyheter (DN) показала ему фотографии «деликатного характера» из гей-приложения для знакомств Grindr (по информации СМИ, речь идет об откровенных фото).

«Это старые фотографии из моего бывшего профиля в Grindr. Я должен был сообщить об этом (правительству), но не сделал этого. Поэтому я заявил, что не планирую занимать должность советника по национальной безопасности», – сказал Тыберг.

Как объясняет DN, интимные фото могли использоваться иностранными государствами для шантажа советника по нацбезопасности шведского премьера

Премьер-министр Швеции Кристерссон, выступая перед журналистами в Осло 9 мая, назвал ситуацию «серьезной» и признал недостатки в процедурах проверки, указав, что Тыберг много лет занимал многочисленные должности, связанные с секретной информацией.