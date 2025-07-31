Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, который после недавнего недавнего коррупционного скандала брал отпуск на две недели, подал в отставку с этой должности, а также с поста председателя Социал-демократической партии Литвы. О решении премьера в четверг, 31 июля, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа. «Гинтаутас Палуцкас позвонил мне сегодня утром и сообщил о своей отставке», — сказал Науседа. Решение Палуцкаса он назвал «единственно правильным». Вскоре после этого Гинтаутас Палуцкас подтвердил свой уход с должности. Пост премьер-министра Литвы он занимал с декабря 2024 года.

Гитанас Науседа, который не состоит в какой-либо партии, сообщил, что теперь Социал-демократическая партия, которая выиграла выборы и обладает большинством в парламенте, будет вести переговоры о формировании возможных коалиций. Согласно конституции Литвы, после отставки премьер-министра в отставку уходит и все правительство, но президент может поручить министрам временно исполнять обязанности до формирования новой коалиции и правительства. По неофициальным данным, которые приводит Литовское национальное телевидение и радио (LRT), премьерскую должность может временно занять министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Обвинения в коррупции стали поступать в адрес премьер-министра после выхода в конце мая совместных расследований журналистского YouTube-канала Laisvės TV и центра журналистских расследований Siena (оба — из Литвы). В нем утверждалось, что компания Granis, созданная в январе 2024-го Палуцкасом и его деловым партнером, получила от госбанка развития ILTE льготный кредит в 200 тысяч евро, когда первый уже занимал должность премьера.

Затем Палуцкаса обвинили в том, что управляемая им компания Sagerta получала и не возвращала кредиты на сотни тысяч евро от компании Uni Trading, связанной с предпринимателем Дариушем Вильчински. У компании этого же бизнесмена Палуцкас в 2012-м якобы купил жилье ценой 223 тысячи евро. В том же году кипрская компания продала будущему премьеру по нерыночной цене квартиру в Вильнюсе на участке, который тот сам сформировал, работая в столичной администрации.

Окончательным ударом стала публикация журналистов о том, что основанная в 2024 году и управляемая сестрой премьер-министра Виргиней Палцукас компания Dankora получила от ЕС 200 тысяч еврольготного кредита на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в деревне Друкяй и закупила оборудование у фирмы Garnis. (DW)