Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет подал в отставку после коррупционного скандала, связанного с арендой им квартиры у своего пасынка. Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Причиной этого события стали попавшие в эстонскую прессу сведения о том, что Лаанет, находясь в должности министра, арендовал в Таллинне квартиру у компании пасынка за государственные деньги. За два министерских срока государство оплатило его счета за аренду на сумму более €12 000.

Согласно эстонскому закону «О борьбе с коррупцией» должностным лицам запрещено принимать решения или действовать в отношении связанных с ними лиц. В этом контексте пасынок (сын супруги) относится к родственникам, то есть связанным лицам.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые этого никак не заслужили», — заявил Калле Лаанет.

Глава эстонского правительства Кая Каллас приняла отставку и поблагодарила Лаанета за работу.