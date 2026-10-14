16 сентября бывшему сотруднику службы безопасности сборной Франции Мохамеду Санхаджи было предъявлено обвинение в коррупции, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что он получал от игроков деньги и подарки.

Мать и агент нападающего футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Килиана Мбаппе Файза Ламари оказалась в центре расследования коррупционного «дела Момо Санхаджи» во Франции. В ее доме прошли обыски, а саму женщину допросили следственные судьи.

Как сообщает издание Soccer, Ламари дала показания трем судьям в рамках уголовного расследования в отношении Мохаммеда Санхажи, бывшего сотрудника службы безопасности сборной Франции.

При этом матери футболиста не предъявлены официальные обвинения. Она получила процессуальный статус «свидетеля под подозрением» (témoin assisté), который во французской правовой системе предполагает наличие определенных подозрений в возможной причастности человека к расследуемым событиям, но не означает предъявления обвинения.

Центральной фигурой дела является Санхажи, много лет отвечавший за безопасность национальной команды Франции. Бывший полицейский находится под следствием по подозрению в коррупции, торговле влиянием, хищении государственных средств, мошенничестве и отмывании денег.

По информации французских СМИ, Килиан Мбаппе передал Санхажи в общей сложности 180 300 евро. Из этой суммы 120 тысяч евро составил заем на приобретение жилья, предоставленный при посредничестве матери футболиста. Еще 60 300 евро были выплачены в качестве вознаграждения после чемпионата мира 2022 года.

Сам Мбаппе также дал показания относительно этих финансовых операций. При этом сведений о предъявлении каких-либо уголовных обвинений французскому нападающему нет.

В рамках расследования обыски прошли не только в доме Файзы Ламари, но и в штаб-квартире Федерации футбола Франции.