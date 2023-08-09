Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ Турции, которое прошло под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона. Эскалация напряженности в Черном море ни в чьих интересах. [СНБ] призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну», — говорится в заявлении СНБ.

Кроме того, было отмечено, что «возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности».