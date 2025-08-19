Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что Владимир Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом она сказала на брифинге во вторник, сообщает «Европейская правда».

По словам Левитт, в разговоре с Дональдом Трампом лидеры Украины и России «выразили готовность сесть за стол переговоров, поэтому наша группа по национальной безопасности поможет обеим странам это сделать».

«Президент (Трамп. – Ред.) всегда говорил, что в этой войне есть вопросы, по которым существуют разногласия, которые должны быть обсуждены и решены этими двумя странами. Поэтому он хочет, чтобы эти две страны вступили в прямые дипломатические переговоры», – добавила она.

На уточнение, подтвердил ли Путин в разговоре с Трампом готовность к двусторонней встрече с Зеленским, пресс-секретарь Белого дома несколько раз это подтвердила.

«Эта идея возникла во время вчерашних переговоров президента с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами. И, как вы видели, все европейские лидеры, которые покинули Белый дом, включая генерального секретаря НАТО, согласились, что это отличный первый шаг», – отметила Левитт.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.