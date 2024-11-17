27-летняя Кэролайн Ливитт, назначение которой главой пресс-службы Белого дома анонсировал избранный президент Дональд Трамп, станет самым молодым пресс-секретарем президента за всю историю США.
Ее предшественники на посту пресс-секретаря Трампа часто были не в ладах с прессой — как и сам президент Трамп, который свой первый срок начал с открытого конфликта с журналистами.
27-летняя Кэролайн Ливитт, которая была главой пресс-службы Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году, станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.
При этом у нее уже есть опыт работы в президентской пресс-службе: во время первого срока Трампа Ливитт была помощницей тогдашнего пресс-секретаря президента Кейли Макинани.
Как заявил Трамп, он уверен, что «умная и жесткая» Ливитт «отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание, как мы снова сделаем Америку великой». Она уже зарекомендовала себя как эффективный коммуникатор, сказал избранный президент.
Ливитт — уроженка штата Нью-Гэмпшир в Новой Англии. Она изучала коммуникации и политологию в католическом колледже Сент-Ансельм.
Еще будучи студенткой, она прошла стажировку на телеканале Fox News. В пресс-службу Белого дома Ливитт пришла вскоре после окончания колледжа в 2019 году. Она начала свою карьеру как рядовой сотрудник службы и спичрайтер, потом стала помощником пресс-секретаря, следует из ее официальной биографии: «Я помогала Макинани готовиться к брифингам и боролась с предвзятыми мейнстримными СМИ».
Как рассказывала Ливитт в интервью изданию Politico несколько лет назад, полученный ею в Белом доме и на Fox News «первый опыт соприкосновения с миром прессы» повлиял на ее решение строить карьеру пресс-секретаря.
Ключевая обязанность пресс-секретаря Белого дома — проведение ежедневных брифингов для корреспондентов президентского пула (впрочем, во время первого президентского срока Трампа таких брифингов не было по нескольку месяцев). А значит, скоро журналисты увидят Ливитт на знаковой трибуне в зале для брифингов Белого дома — в месте, которое стало свидетелем множества пикировок, перепалок и конфликтов между представителями прессы и чиновниками в первой администрации Трампа. (bbc.com)