Ее предшественники на посту пресс-секретаря Трампа часто были не в ладах с прессой — как и сам президент Трамп, который свой первый срок начал с открытого конфликта с журналистами.

27-летняя Кэролайн Ливитт, которая была главой пресс-службы Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году, станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

При этом у нее уже есть опыт работы в президентской пресс-службе: во время первого срока Трампа Ливитт была помощницей тогдашнего пресс-секретаря президента Кейли Макинани.

Как заявил Трамп, он уверен, что «умная и жесткая» Ливитт «отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание, как мы снова сделаем Америку великой». Она уже зарекомендовала себя как эффективный коммуникатор, сказал избранный президент.

Еще будучи студенткой, она прошла стажировку на телеканале Fox News. В пресс-службу Белого дома Ливитт пришла вскоре после окончания колледжа в 2019 году. Она начала свою карьеру как рядовой сотрудник службы и спичрайтер, потом стала помощником пресс-секретаря, следует из ее официальной биографии: «Я помогала Макинани готовиться к брифингам и боролась с предвзятыми мейнстримными СМИ».

Как рассказывала Ливитт в интервью изданию Politico несколько лет назад, полученный ею в Белом доме и на Fox News «первый опыт соприкосновения с миром прессы» повлиял на ее решение строить карьеру пресс-секретаря.

Ключевая обязанность пресс-секретаря Белого дома — проведение ежедневных брифингов для корреспондентов президентского пула (впрочем, во время первого президентского срока Трампа таких брифингов не было по нескольку месяцев). А значит, скоро журналисты увидят Ливитт на знаковой трибуне в зале для брифингов Белого дома — в месте, которое стало свидетелем множества пикировок, перепалок и конфликтов между представителями прессы и чиновниками в первой администрации Трампа. (bbc.com)