Социальные сети окончательно загонят под «колпак»?

Разработать закон о социальных сетях предложили депутаты 31 мая на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Обсуждение этого вопроса в ходе заседания инициировал депутат Джавид Османов. Напомнив о том, что в США на днях было принято решение в связи с соцсетями, он выразил уверенность, что настало время для принятия такого закона и в Азербайджане.

Таким образом, по мнению парламентария, удастся предотвратить попытки оклеветать Азербайджан при помощи поддельных профилей в социальных сетях. По словам депутата, в последнее время оппозиционный Национальный совет «пытается подорвать общественно-политическую стабильность в стране».

«Прошу Милли Меджлис внести свой вклад в принятие такого законопроекта в будущем», — сказал он. В этом вопросе Османова поддержал депутат Сиявуш Новрузов. Указав на имеющиеся в соцсетях призывы к нарушению закона, сепаратизму, он напомнил, что в свое время этот вопрос им уже поднимался. «Три года назад я предложил в парламенте, чтобы регистрация в соцсетях проводилась по удостоверению личности. Мое предложение было проигнорировано», — возмутился парламентарий.

Комментируя упомянутые инициативы, специалист по вопросам права средств массовой информации Алескер Ахмедоглу сказал #, что такие предложения звучали и раньше, но не были реализованы:

«Тем не менее, в 2017 году наши депутаты узаконили различные инициативы, ограничивающие деятельность социальных сетей и доступ к ним. Например, в марте 2017 года была добавлена ​​глава к закону «Об информации, информатизации и защите информации», и были введены многочисленные ограничения. Самым запоминающимся из этих ограничений была блокировка новостных сайтов Министерством транспорта, связи и информационных технологий без решения суда. В продолжение этих шагов на текущий момент заблокировано более 60 ресурсов. Еще одна неудачная попытка вмешательства — новое дополнение к уголовному кодексу».

Добавленная в Уголовный кодекс в 2017 году статья 148-1 предусматривает уголовную ответственность за клевету и оскорбление в социальных сетях с анонимными аккаунтами и предусматривает наказание вплоть до тюремного заключения. Кроме того, статья 3 действующего закона «О средствах массовой информации» включает норму, в соответствии с которой интернет-ресурсы считаются средствами массовой информации, и вся ответственность СМИ в полной мере распространяется на интернет-ресурсы, включая социальные сети. Другими словами, правительство Азербайджана предприняло более жесткие шаги по сравнению с тем, что Соединенные Штаты хотят сделать в течение многих лет, и эта область строго регулируется, говорит собеседник.

Отметим, что президент США Дональд Трамп 28 мая подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.

«Я подписал исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван установить новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, — сказал Трамп. — Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности».

Что касается Соединенных Штатов, недавнее решение Трампа было основано на идее предотвращения дальнейшего вмешательства в свободу выражения мнений, считает Ахмедоглу . В последние дни Twitter распространял твиты американского президента, вставляя ярлыки «не проверяйте точность». Трамп утверждал, что это было вмешательством в его свободу слова, и утверждал, что Twitter был вовлечен в политику, стремясь вмешаться в предстоящие выборы. Кроме того, социальные сети в США не несут юридической ответственности по примеру редакций стандартных СМИ.

«Трамп утверждает, что если Twitter редактирует твиты, сеть выполняет редакционную работу и должна нести за это ответственность, — сказал эксперт. — Но этот шаг президента неоднозначен и в перспективе исполнить упомянутое решение будет невозможно, поскольку платформа интернет не может нести ответственность за миллиарды пользователей. Полагаю, что этот шаг может быть отвергнут после президентских выборов и социальные медиа будут по-прежнему свободны».