Социализм, который строился за пределами СССР и социалистического лагеря…

Память человека устроена таким образом, что больше запоминаются плохие впечатления. Например, все помнят и знают про Советский Союз и бывший коммунистический лагерь, но мало кто знает, что есть такая организация как Социалистический Интернационал, и, наверное, только единицы знают, что в этом году исполняется семьдесят лет со дня учреждения Социалистического Интернационала, который объединяет почти все социал-демократические партии и организации мира.

Исторический опыт сложился таким образом, что социализм в большей степени ассоциируется с Советским Союзом и возглавляемым им социалистическим лагерем. Но теперь достоверно известно, что основоположники марксизма вообще не верили, что социализм победит в такой отсталой в промышленном плане России, они предполагали, что это произойдет только в развитых странах. Немцы даже считают социализм прусской идеей.

А в России левые партии только короткий срок назывались социал-демократическими, они быстро разделились на большевиков и меньшевиков. Большевики сразу же стали на путь искажения классического марксизма, создавая теоретические и практические основы казарменного социализма.

Теперь нет смысла напоминать основные этапы радикального и умеренного левого движения. Отметим только, что европейские социал-демократы сразу почувствовали, что за призывами и идеями Ленина стоит, мягко говоря, азиатская модель социализма, а Ленин в свою очередь, называл европейских коллег ревизионистами, хотя нередко говорил и писал, что марксизм не является догмой.

Кто оказался прав – всем известно. Ленинская Россия стала государством-изгоем.

Даже теперь, имея самую огромную территорию в мире, она фактически не в состоянии прокормить и одеть себя. В Европе же возникли государства, которые напоминают представления тех же русских о «райе в загробной жизни». Конечно, эти европейские страны в большей степени называют себя социальными государствами. Но дело не в названиях, а в сути, а она выставляет Россию в не очень-то хорошем ракурсе.

Современный мир устроен таким образом, что тут без левых, точнее социал-демократических партий, реальную политику не представишь. Они есть в таких странах классической демократии, как США и Англия. Тут отметим, что некоторые политические структуры США, в том числе Институт Национальной Демократии представлен в Социалистическом Интернационале.

Конечно, философы от политики еще долго будут спорить о сути и перспективах социал- и либерал-демократии. Да, еще великий Адам Смит писал, что природа человека устроена таким образом, что «невидимой рукой» направляется он к цели ради собственных интересов, и прогрессивную экономическую систему невозможно построить без учета этого свойства человека.

Вдобавок, социализм в большей степени опирается на этические ценности, нежели на естественные экономические и рыночные критерии. Но у философов социал-демократии также есть, что сказать. Во-первых, математически доказано, что классическая модель свободной экономики А.Смита не работает, возникает необходимость вмешательства государства. Заметим, что это доказал еще нобелевский лауреат Дж.Кейнс. Во-вторых, другой нобелевский лауреат и сторонник классического либерализма Милтон Фридман предложил десять принципов либерального строя и из них только один применен в реальной жизни, и то в США.

Поэтому трудно сказать, кто кого победит в будущем: современные социал-демократы или либералы? Все знают, что без создания материальных благ нет смысла думать о том, как же их разделить. И без справедливого раздела также нет смысла создавать и накапливать материальные блага, потому что устойчивость любой политико-экономической системы напрямую зависит от такого принципа, как социальная справедливость…