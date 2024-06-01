Истребители F-16, которые Брюссель передает Киеву, можно использовать исключительно на территории Украины.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на встрече с американским президентом Джо Байденом в ходе своего визита в США.

«Соглашение очень четкое. Оно касается истребителей, которые могут использоваться украинцами на территории Украины. Это условие соглашения, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться», — подчеркнул де Кроо.

При этом он подчеркнул, что Бельгия является «надежным партнером США». Премьер также заявил о необходимости для Европы и США «сохранять единство» и делать все, что необходимо, «чтобы защищать себя и помогать Украине».

Напомним, что Украина и Бельгия подписали соглашение, которое предусматривает поставку Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16. Самолеты также должны передать ряд других европейских стран, однако точное количество машин не уточняется.