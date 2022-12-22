В среду клиника имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу объявила, что состояние трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле ухудшилось.

У Пеле диагностированы почечная и сердечная недостаточность. Кроме того, рак продолжает прогрессировать. Сообщается, что Пеле будет находиться под усиленным наблюдением и лечением.

«Мы благодарим вас, как всегда, за всю любовь, которую вы посылаете нам – здесь , в Бразилии, и по всему миру.

Ваша любовь и молитвы – огромное утешение, ведь мы знаем, что не одиноки» – написала дочь Пеле в социальных сетях.

Пеле был госпитализирован 29 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья. Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат, однако позже его состояние улучшилось. (sports.ru)