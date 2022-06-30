Состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает #, об этом написал в «Twitter» Президент Украины Зеленский.

В ходе беседы президенты обсудили увеличивающуюся оборонительную помощь Германии Украине.

«Мы высоко ценим солидарность немецкого народа с Украиной на пути к НАТО и его поддержку в борьбе с российской агрессией. Выражаю признательность Президенту за соболезнования в связи с нечеловеческой атакой на Кременчук», — отметил Зеленский.