Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Apasport.az, согласно результатам жеребьевки, французский ПСЖ встретится с английским клубом «Манчестер Юнайтед», а итальянский «Интер» сыграет против голландского «Аякса».
Бенфика (Португалия) — Реал (Испания)
Вильярреал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
Атлетико (Испания) — Бавария (Германия)
Зальцбург (Австрия) — Ливерпуль (Англия)
Интер (Италия) — Аякс (Нидерланды)
Спортинг (Португалия) — Ювентус (Италия)
Челси (Англия) — Лилль (Франция)
ПСЖ (Франция) — Манчестер Юнайтед (Англия)
Первые матчи состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные встречи – 8-9 и 15-16 марта.