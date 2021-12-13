Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Apasport.az, согласно результатам жеребьевки, французский ПСЖ встретится с английским клубом «Манчестер Юнайтед», а итальянский «Интер» сыграет против голландского «Аякса».

Бенфика (Португалия) — Реал (Испания)

Вильярреал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Атлетико (Испания) — Бавария (Германия)

Зальцбург (Австрия) — Ливерпуль (Англия)

Интер (Италия) — Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия) — Ювентус (Италия)

Челси (Англия) — Лилль (Франция)

ПСЖ (Франция) — Манчестер Юнайтед (Англия)

Первые матчи состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные встречи – 8-9 и 15-16 марта.