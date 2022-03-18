Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

В четвертьфинал вышли следующие команды: «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм», «Лион».

Лига Европы

1/4 финала

«РБ Лейпциг» – «Аталанта»

«Айнтрахт» – «Барселона»

«Вест Хэм» – «Лион»

«Брага» – «Рейнджерс»

1/2 финала

«РБ Лейпциг» / «Аталанта» – «Брага» / «Рейнджерс»

«Вест Хэм» / «Лион» – «Айнтрахт» / «Барселона»

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные – 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.