Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

16 участников самого престижного клубного турнира континента, преодолевшие барьер группового раунда, составили 8 пар.

Победители групп встретятся с командами, занявшими вторые места.

Мероприятие было проведено во второй раз в течение дня из-за того, что была допущена ошибка, связанная с тем, что организаторы перепутали шары «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Лига чемпионов

1/8 финала

«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)

ПСЖ (Франция) – «Реал» (Испания)

Первые матчи состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные встречи – 8-9 и 15-16 марта.