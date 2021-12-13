Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
16 участников самого престижного клубного турнира континента, преодолевшие барьер группового раунда, составили 8 пар.
Победители групп встретятся с командами, занявшими вторые места.
Мероприятие было проведено во второй раз в течение дня из-за того, что была допущена ошибка, связанная с тем, что организаторы перепутали шары «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
Лига чемпионов
1/8 финала
«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Испания)
Первые матчи состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные встречи – 8-9 и 15-16 марта.