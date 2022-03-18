В эти предвесенние дни Азербайджан прощался с Рустамом Ибрагимбековым. Да, благодаря именно этому человеку мы узнали и полюбили многое из других культур. Благодаря именно ему Центральная Азия с ее пустыней и верблюдами стали нам ближе и понятнее. «Восток — дело тонкое»! Так говорил его персонаж — мудрый офицер товарищ Сухов.

Почему я остановился на этих деталях? Воистину история не любит скачков. За примерами далеко ходить не стоит, достаточно взглянуть на современный Туркменистан, который на днях избирал своего нового президента – Сердара Бердымухамедова.

На постсоветском пространстве Туркменистан с самого начала был примером настоящего авторитаризма.

Обычно говорят, что все диктаторы похожи друг на друга. Но первый президент Туркмении Сапармурад Туркменбаши был на самом деле, весьма оригинальным диктатором. Другим диктаторам в голову даже не приходило создавать язык или религию для своего народа. Сапармурад Ниязов же отличался с тем, что хлебу дал имя своей матери, а «в свободное время» писал религию для туркмен, т.е. «Рухнаме».

Гурбангулы Бердымухамедов не очень-то отличался от своего предшественника. Он также, как римский император Нерон пел для своего народа – сочинял «музыки» и исполнял их вместе внуками.

Что касается нового президента, Сердара Бердымухамедова, пока о нем мало говорят. Вряд ли этот молодой человек станет чем-то необычным для Туркменистана. Да, в иной раз говорят, что якобы он молодой и поэтому будет проводить различные реформы. Но в это не верится. Дело в том, что возраст не повод для реформаторства. Когда великий Дэн Сяопин начал реформы, он был в довольно преклонном возрасте, но сумел тотально реформировать экономику «поднебесной». «Сяопин сделал Китай богатым» — так говорят до сих пор китайцы.

Что касается нового президента Туркменистана, вряд ли он откажется от всевластия – ведь, власть — вещь сладкая. Многие говорили и писали, что события в Украине заставят повременить с транзитом власти. Но этого не случилось – отец Бердымухамедов передал власть своему сыну. Наверное, правящую элиту Туркменистана мало волнуют итоги украинско-российской войны. Они давно уже восприняли «правило игры» с Россией и готовы править страной при любых режимах, даже в том случае, когда Ашхабад станет всего лишь вассалом Москвы.

Могли ли центрально-азиатские страны изменить ситуацию на постсоветском пространстве? Думается, что могли бы, если бы проявили достаточную солидарность. Да, товарищ Сухов говорил, что Восток дело тонкое. В этом плане он прав конечно. Еще Гегель писал, что на Востоке никогда свободы не было. По этой причине, движение за свободу в Азии дело будущего.

Но люди этого региона умеют идентифицировать и отличить себя, как отдельный социум. В этом случае главным фактором в свое время выступала религия. В первые годы советской власти национальные элементы Центральной Азии оказали ожесточенное сопротивление к большевикам.

В принципе, в случае необходимости такое может повториться и сейчас. Но давайте не торопиться с поспешными выводами – все еще впереди. Посмотрим, чем закончится украинская война для России? Думается, что она будет долго втягивать в себя военные ресурсы Москвы, не говоря уж об экономических – ведь, санкции только – только начинают действовать…