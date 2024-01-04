Подписание соглашения между 25-летним французским вингером «ПСЖ» Килианом Мбаппе и руководством мадридского «Реала» состоится в январе 2024 года или не произойдёт вообще, сообщает журналист Мигель Анхель Диас в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

По данным источника, это соглашение не будет публичным даже в том случае, если оно состоится. Сообщается, что информация по нему будет раскрыта не раньше лета 2024 года.

Срок действия текущего контракта Мбаппе с парижанами завершается в июне 2024 года, и в январе 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе. В текущем сезоне на счету нападающего 22 гола и два результативных паса в 23 матчах в составе «ПСЖ» во всех турнирах. (championat.com)