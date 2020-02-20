События прошли, вопросы остались

Спецслужбы Казахстана сообщили на днях о поимке планировавших теракты экстремистов. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) задержал в Алматы двух «приверженцев деструктивного религиозного течения». По сообщению спецслужб, они занимались подготовкой терактов в местах массового скопления людей в Казахстане.

Двух человек задержали 14 февраля, а сообщение появилось на сайте КНБ 18 февраля. Во время обысков в месте, где жили задержанные, нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления и холодное оружие. На их телефонах нашли фото и видео предполагаемых объектов нападения, сообщает пресс-служба КНБ. Уголовные дела заведены по статье о подготовке теракта и пропаганде терроризма.

При этом казахстанские СМИ отмечают, что в последнее время в республике увеличилось число задержаний по обвинению в террористической деятельности.

Ранее, 27 января, в городах Тараз и Караганда правоохранители задержали пять человек по обвинению в пропаганде терроризма. Все они принадлежат к радикальной религиозной организации и были осуждены до этого за серьезные преступления, относящиеся к тяжким и особо тяжким.

А в 2016 году были совершены теракты в Актобе и Алматы. В Актобе погибло тогда 25 человек — четыре гражданских, три военных и 18 нападавших. В Алматы погибло пять полицейских и один гражданский.

Выясняется, что нетрадиционные религиозные течения радикального толка имеют все больше и больше влияния на казахстанцев. Об этом сообщает портал Otyrar.kz. Спецслужбы уже составили типичный портрет казахстанского террориста. Это молодой безработный приверженец салафизма. Такой характеристике соответствует едва ли не каждый террорист, уничтоженный, погибший во время изготовления взрывного устройства, или отданный под суд за подготовку терактов на территории Казахстана за последние годы.

В век технологий нужно быть внимательнее к тому, что читаешь и слушаешь, предупреждают при этом казахские теологи. Зачастую псевдопроповедники пользуются доверчивостью людей, привлекая их в экстремистские ряды.

Так насколько же сильны позиции радикальных исламских течений в Казахстане сегодня? Отвечая на этот вопрос, директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев заявил изданию Украина.ру, что пик проявлений терроризма и религиозного экстремизма в республике пришелся на 2011-12 годы, когда в разных регионах было совершено 14 экстремистских акций и вооруженных столкновений с силами правопорядка. Серьезный резонанс вызвали также произошедшие в 2016 году теракты в Актобе и Алматы, упомянутые выше.

А по данным КНБ, около 114 казахстанцев находятся сегодня в Сирии, Ираке и Афганистане, воюя на стороне экстремистских формирований (Исламское Государство, Талибан и т.д.). Из ранее вернувшихся в Казахстан 595 человек 41 привлечены к уголовной ответственности. Но сохраняются риски, что оставшиеся в зонах конфликта могут вернуться в страну нелегально и влиться в экстремистское подполье.

КНБ и полиция периодически нейтрализуют различные группы исламистской ориентации и привлекают их участников к уголовной ответственности. В 2013-17 годах было предотвращено 38 терактов. Однако даже такая статистика предотвращенных и раскрытых преступлений экстремистского характера показывает достаточно серьезный уровень угроз, говорит Чеботарев. При этом у казахстанских экстремистов нет какой-либо единой организации или координирующего центра. То есть деятельность таких групп носит несвязанный между собой характер.

А ряды их пополняются, как это обычно и водится, из беднейших слоев населения. В основном это сельские жители, в том числе переселившиеся в города и не нашедшие там благоприятной для себя атмосферы. Причем более половины экстремистов являются молодыми людьми в возрасте 17-29 лет. Как правило, в этой социальной группе очень много безработных, не имеющих высшего и даже законченного среднего образования. Либо с образованием, но без приемлемого трудоустройства, с нерешенным жилищным вопросом. Серьезной проблемой является низкий уровень религиозной грамотности населения, в связи с чем многие приверженцы экстремистских идей фактически не понимают разницу между ними и реальными нормами и ценностями ислама.

То есть, в целом угроза экстремизма для Казахстана не надуманна, это понятно. Однако ж, у некоторых наблюдателей в самой этой стране есть сомнения в том, что события именно последнего времени не носят искусственный характер.

Тут кстати надо вспомнить и о том, что в ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли массовые погромы против дунган (китайцы-мусульмане). Конфликт случился масштабный. С участием сотен человек, с подвозом на грузовиках бойцов из соседних районов, причем тянулся он несколько дней, то затухая, то снова вспыхивая.

Столкновения возникли как будто спонтанно, из-за стычки водителей. Издержки известны: 11 погибших, полсотни в больницах, сожжены десятки домов и машин, волны беженцев устремились через границу в Кыргызстан.

И тут новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибегает к жестким мерам – увольняет акима (главу) Жамбылской области, где произошли волнения, замакима по соцвопросам (за серьезные упущения), полицейских начальников области и района, а также областного прокурора и главу регионального комитета нацбезопасности.

Одним словом, в самом Казахстане, пусть и не публично, но звучат версии, что эти ситуации были разыграны спецслужбами, чтобы показать как успешно справляется с ними новый президент Токаев. Что ж, учитывая методы политиков на постсоветском пространстве, и такое исключать нельзя.