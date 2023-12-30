В Самарканде (Узбекистан) завершился чемпионат мира по рапиду и блицу.

Как сообщает azerisport.com, сегодня прошли заключительные партии по блицу, где Азербайджан представляли 17 шахматистов: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Вугар Асадли, Гадир Гусейнов, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Тюркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Мужчины определят победителя за 21 тур, а женщины за 17.

По итогам всех туров, у женщин лучший показатель у Мамедзаде (9,5 очков, 32-е место), а у мужчин лучший результат у Мамедъярова (13 очков, 22-е место).

На чемпионате сыграли 324 шахматистов.

Напомним, что в соревновании по рапиду лучший результат показала Ульвия Фаталиева, которая с семью очками стала 20-й. Раджабов финишировал 39-м, набрав 8 очков.

Стоит отметить, что общий призовой фонд чемпионата мира составит 1 миллион долларов.