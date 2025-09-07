В Самарканде (Узбекистан) продолжается международный турнир по шахматам Grand Swiss.

Как напоминает İdman.biz, Азербайджан в этих соревнованиях представляют Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева и Ханым Баладжаева.

В третьем туре Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов одержали первые победы, а вместе с ними успеха добилась и Ханым Баладжаева. Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Ульвия Фаталиева завершили свои партии вничью, в то время как Говхар Бейдуллаева потерпела поражение.

Лучший результат среди азербайджанцев в мужском зачете на данный момент у Айдына Сулейманлы — 2 очка и 11-е место. Столько же баллов имеет и Мамедъяров, но он располагается на 31-й позиции. В женском зачете лучший показатель у Ульвии Фаталиевой — 11-е место с 2 очками.

В турнире принимают участие 172 шахматиста, а общий призовой фонд составляет 855 тысяч долларов.