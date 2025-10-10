Мужская и женская сборные Азербайджана по шахматам переиграли команды Армении в шестом туре командного чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Батуми (Грузия).

Как передает İdman.biz, вслед за мужской командой Азербайджана, выигравшей Армению со счетом 2,5:1,5, азербайджанские шахматистки обыграли армянок со счетом 3:1.

В составе женской команды побед добились Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова, переигравшие Лилит Мкртчян и Марию Геворкян соответственно. Партии с участием Ханым Баладжаевой и Говхар Бейдуллаевой завершились вничью.

Напомним, что в составе мужской сборной Азербайджана единственную победу в матче одержал Шахрияр Мамедъяров.