Со следующего сезона в Азербайджане будет применяться система VAR

В азербайджанском футболе будет применяться система VAR.

Как сообщает аpasport.az, об этом сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил, что будет начата подготовка к внедрению системы видео-ассистента рефери: «Очередное сотрудничество будет связано с системой VAR. В апреле нынешнего года мы приступим к протокольной деятельности в связи с системой VAR. Мы не успеем завершить эту работу до следующего сезона, но к сезону 2022/23 успеем. Постараемся правильно вести работу, чтобы проблем не было».

| 2021-01-29T15:04:58+04:00 29 января 2021, 15:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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