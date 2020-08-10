Смогут ли белорусы вернуть отнятые в 90-е избирательные голоса?

Начавшийся еще 4 августа процесс голосования по выбору президента Беларуси вступил в свою завершающую фазу 9 августа, и соответствующие структуры этой страны объявили, что президентские выборы полностью завершатся 9 и 10 августа.

А когда мы писали эти строки, те же структуры заявили, что уже во второй половине дня можно будет ответить на вопрос: состоялись ли президентские выборы? Напомним, что это было в первой половине 9 августа…

Признаться, мы с самого начала процесса, по мере возможности, старались внимательно следить за ходом выборов в этой, на самом деле «уникальной стране», которая, как минимум, в своем непосредственном географическом окружении – в Европе не имеет аналогов.

«Действующий президент Александр Лукашенко объявил холодную гражданскую войну своим гражданам!» приблизительно так охарактеризовали ход избирательной кампании в Беларуси не только местные политологи и политические аналитики, но и авторитетные зарубежные эксперты.

Но мы бы не называли это «холодной войной». С самого начала А.Лукашенко начал открыто преследовать своих соперников. Были арестованы почти все серьезные соперники Батьки, в последний день – 9 августа сообщалось, что перешла на нелегальную деятельность и прячется от арестов кандидат в президенты, фаворит процесса Светлана Тихановская, которая после ареста своего мужа, одного из реальных кандидатов в президенты, выдвинула собственную кандидатуру.

По результатам всех, особенно, последних социологических опросов Светлана Тихановская была лидером избирательного процесса, и открыто заявляла, что главной ее задачей является возвращение гражданам Беларуси, отнятые еще в девяностые годы их избирательные голоса.

Но наблюдения за процессом показывали, что это не такая уж простая задача: действующий президент за президентское кресло готов воевать не только с собственным народом, даже ближними и дальними странами – Россией и Европой. Те обвиняли его в объявлении холодной гражданской войны против собственных граждан, а Лукашенко, в свою очередь, эти страны в навязывании гибридной войны против Беларуси.

«Время для смены президента еще не пришло» — пожалуй, предвыборным лозунгом Лукашенко следует считать именно эти слова. Да, белорусский президент считает, что прежде чем уступить президентскую власть, необходимо существенным образом урезать президентские полномочия, т.к. будущие президенты, в отличие от гуманного и мудрого Лукашенко, могут воспользоваться почти что неограниченной властью, а это в свою очередь может привести к «непредсказуемым последствиям» для страны.

Одним словом, в Беларуси идет не холодная, а настоящая и открытая война, и навязала ее не оппозиция страны, ни соседние государства, а сам президент Лукашенко. Конечно, в России определенная тревога чувствуется, кремлевских стратегов волнует перспектива, что, в случае разрыва отношений с Беларусью, Москва потеряет не только двадцать миллиардов долларов в год, но и важную военную инфраструктуру, позволяющую держать под контролем некоторые военные структуры даже НАТО.

Более трезвые российские политологи же считают, что уход Беларуси из российской зоны влияния и контроля, есть необходимый и закономерный процесс, т.к. их страна в отличие от той же Европы не в силах предложить привлекательные альтернативы странам бывшего Советского Союза. Но нам кажется, что российские аналитики чуть торопятся с выводами.

Во-первых, все считают, что результаты выборов будут сфальсифицированы, и нынешний президент сохранит свой пост. Во-вторых, чувствуется, что оппозиция страны еще не готова к насильственным мерам против авторитарной власти Лукашенко – по крайней мере, по сей день еще никто не пишет и не говорит о «белорусской цветной революции».

Еще раз заметим, что с помощью насильственных мер и фальсификаций Лукашенко удастся сохранить свой пост. А его путь в Европу почти закрыт, потому что в случае переориентации в Европу Лукашенко должен проститься с властью, в худшем же случае, он даже может предстать перед судом. Поэтому, несмотря на то, что теперь он выступает с «разоблачительными» заявлениями против Путина, обвиняя его в навязывании гражданской войны Беларуси, у него нет другого выхода, кроме того, как вернуться в лоно России.