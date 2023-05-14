Сегодня более 64 млн граждан Турции проголосуют на президентских и парламентских выборах, которые носят исторический характер, поскольку в октябре 2023 года Турецкая Республика отметит столетие со дня основания.

Избирательные участки в стране буду работать с 08:00 до 17:00 по местному времени (с 09:00 до 18:00 по бакинскому времени). Всего в стране и за ее пределами будут установлены 191 884 урны для голосования. После завершения этой процедуры сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата, для победы одному из них необходимо набрать более 50% голосов. (Отметим, что четвертый кандидат Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за 3 дня до выборов). Местные политологи не исключают проведения президентских выборов в два тура. В этом случае второй тур состоится 28 мая.

За пост президента поборются — Реджеп Тайип Эрдоган — действующий президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (ПСР), Кемаль Кылычдароглу — лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и Синан Оган — кандидат от правого блока «Альянс АТА».