Голосование на всеобщих президентских выборах началось в Египте. Во всех провинциях страны открылись избирательные участки, которые будут работать в течение трех дней — до 12 декабря включительно.

По данным Национального избиркома, на территории Египта для голосования организованы 10 085 избирательных участков. В выборах смогут принять участие около 67 млн граждан, имеющих право голоса. Контроль за процессом голосования осуществляют 15 тыс. судей всех уровней. Главная их задача — наблюдение за подсчетом голосов, который начнется по окончании третьего дня всеобщего голосования, то есть вечером 12 декабря.

Кандидатами на пост президента Египта являются три политика, не считая действующего главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси. Ни один из них не пользуется реальной поддержкой ни среди молодежи, ни других широких слоев населения. Это деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санада Ямама и возглавляющий Народно-республиканскую партию Хазем Омар.

Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена «переходная статья», продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года — до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора. (ТАСС)

