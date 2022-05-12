Несколько крупнейших в мире круизных компаний, среди которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили продажи и новые бронирования для туристов из России и Беларуси.

Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка. Так, например, агенты – партнеры Costa Cruises – получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что, согласно данным из открытых источников, ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Компания Costa Cruises в официальном уведомлении обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств.