Граждане Турции смогут вернуть средства за оплаченные ими штрафы за нарушение антиковидных норм в период пандемии коронавируса.

Такое решение принял Конституционный суд (КС) республики.

Решение опубликовано в официальном вестнике «Ресми газете». В соответствии с ним граждане смогут подать заявку на возврат уже оплаченных ими штрафов и получить средства. Штрафы касаются нарушения норм, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса. Это административные наказания за отсутствие маски, нарушение правил локдауна.

Ранее власти страны отменили штрафы, выписанные населению во время действия карантинных мер и локдаунов в период пандемии. Однако юридически не было четко закреплено положение о возможности возврата уже уплаченных средств. Более того, один из судов Измира постановил, что штрафы возврату не подлежат. На это решение и была подана апелляция в КС.

Таким образом, все оплаченные с 11 марта 2020 по 9 ноября 2022 года штрафы могут быть возвращены. Неоплаченные штрафы будут отменены и автоматически исчезнут из системы налогового контроля. (mk-turkey.ru)