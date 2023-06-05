«Sky News» заявило о наличии первого неопровержимого доказательства того, что Иран продавал России боеприпасы для войны в Украине.

Как сообщает #, неназванный источник в силовых структурах представил «Sky News» контракт по продаже Ираном России боеприпасов для войны в Украине.

16-страничная оружейная сделка от 14 сентября 2022 года включает в себя соглашение о поставке образцов различных артиллерийских орудий, танковых и реактивных снарядов на сумму более 1 млн. долларов.

Источник настаивал на том, что документ является на 100% подлинным: «Мы считаем, что он на 100% подлинный. В этом соглашении указаны различные типы боеприпасов на сумму чуть более 1 миллиона долларов (800 000 фунтов стерлингов)».

Посольство России в Великобритании, как и посольство Ирана в Великобритании, не ответили на запрос о подтверждении подлинности документа. «Sky News» сообщило, что представило эти документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который посетил Великобританию в мае, и министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон заявили, что примут меры в случае подтверждения подлинности материалов.