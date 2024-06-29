Футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия не принял предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта до 2029 года с зарплатой в размере €5 млн в год, включая бонусы, передает Corriere dello Sport.

Отмечается, что по условиям контракта зарплата Хвичи росла бы в течение следующих сезонов. К 2029 году она бы превысила €7 млн.

Хвича заявил, что ему надо подумать. Следующая встреча футболиста и Де Лаурентиса состоится после Евро-2024.

Издание утверждает, что у Хвичи есть на руках предложение от французского «ПСЖ» с зарплатой €11 млн.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.