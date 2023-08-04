Германия затягивает отправку Украине военной помощи.

Как передает #, об этом пишет германское издание Welt.

По данным издания, Берлин объявил о новом транше военной помощи объемом €2,4 млрд в мае — до визита президента Украины Владимира Зеленского, но Германия затягивают отправку обещанного Украине пакета военной помощи.

И официальные, и неофициальные источники подтверждают, что Берлин отправил Киеву лишь 10 танков Leopard 1 из 110 обещанных весной.

Также Welt указывает, что Украина до сих пор не получила четыре системы ПРО IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным.

Из 20 бронемашин Marder с мая не отправлено ни одной, из 18 зенитных самоходных установок Gepard – 12 единиц.

В последний раз список поставленного Киеву оружия обновлялся 28 июля.