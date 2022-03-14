Трое работников посольства России в Словакии будут высланы из республики. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, передает ТАСС.

По его словам, причиной выдворения дипломатов РФ является «их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

Ранее в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что заявление Министерства иностранных дел Словакии об осквернении захоронений советским воинам в Братиславе является недопустимым и предает память соотечественников.