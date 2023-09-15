Северная Македония 12 сентября объявила трех российских дипломатов персонами нон грата, представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что «этот безответственный и враждебный выпад» не останется без ответа»,.

«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения. Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой», — заявила Захарова.

В марте 2022 года Северная Македония выслала пять российских дипломатов, в апреле того же года — еще шестерых.