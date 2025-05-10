Венгрия выслала из страны двух украинских дипломатов, сообщил в фейсбуке министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Утверждается, что они работали на украинскую разведку.

Это произошло после сообщения Службы безопасности Украины о задержании двух человек, заподозренных в работе на венгерскую разведку.

Украина в ответ выслала двух венгерских дипломатов, сообщает украинский МИД. Они должны покинуть страну в течение 48 часов. Отмечается, что это сделано из принципа зеркального ответа.

Отношения Венгрии, страны члена-ЕС и Украины — кандидата на вступление в блок находятся в низшей точке за долгое время. В частности, Будапешт заявляет, что заблокирует вступление Украины в ЕС.

Глава фракции правящей партии «Фидес» в парламенте Мате Кочиш в пятницу обвинил в сотрудничестве с украинскими спецслужбами оппозицию. По его словам, с Киевской разведкой взаимодействует партия «Тиса», представленная 7 депутатами в Европарламенте. Партия в четверг раскритиковала план развития вооружённых сил страны, передаёт газета Magyar Nemzet. (svoboda.org)