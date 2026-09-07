Работавшие в технологической компании в Литве 22 гражданина Беларуси признаны угрозой национальной безопасности и высланы из страны, сообщил в понедельник литовский департамент государственной безопасности (VSD).

«VSD направил в миграционный департамент заключение относительно деятельности 22 граждан Беларуси в Литве — лиц, работавших в технологической компании, признанных угрозой национальной безопасности Литвы. Их временные виды на жительство в Литве были аннулированы», — говорится в сообщении.

«Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, были высланы из Литвы, и в отношении них действует запрет на возвращение. Всем 22 лицам запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет», — добавили там.

Уточняется, что высланные из Литвы белорусы работали в компании, участвовавшей в проекте Европейского космического агентства (EUSPA).