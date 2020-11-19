Слова Пашиняна заставили военного инспектора Армении уйти из армии

Начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что окончательно решил уволиться из армии после слов премьер-министра Никола Пашиняна о «скулящих под стенами».

Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и «ждет ребят в Ереване», чтобы «окончательно решить вопросы со скулящими под стенами». Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера «крайне опасными». По его мнению, в них «по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям» и расправе с оппонентами премьера. Руководитель аппарата вице-премьера страны заявил, что в знак протеста покидает свой пост и партию премьера. О сложении мандата заявила депутат от правящей в Армении фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян, еще одна — Тагуи Товмасян — заявила, что намерена покинуть фракцию. (РИА Новости)